Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Adenau (ots)

Bereits am Donnerstag 21.02.19 parkte eine Autofahrerin gegen 13.30 Uhr ihren hellblauen PKW Renault auf dem oberen Parkdeck in der Wimbachstraße in Adenau. Nach ihrer Rückkehr stellte sie Beschädigungen an ihrem PKW fest, die durch einen anderen Parker verursacht wurden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte roter Lack vom Verursacherfahrzeug festgestellt werden. Die Polizei Adenau fragt, wer zur Unfallzeit Beobachtungen gemacht hat, die zur Ermittlung des Unfallverursachers beitragen könnten. Bislang liegen keine weiteren Hinweise zu diesem vor. Hinweise bitte an die Polizei Adenau unter Telefon 02691-9250.

