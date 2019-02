Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Sinzig (ots)

Eine Fahrzeugführerin befuhr am Samstagmittag die B 266 von Bad Bodendorf kommend in Fahrtrichtung Hochverteiler. In einer Linkskurve kam sie von der Fahrbahn ab und touchierte zwei Fahrzeuge des Gegenverkehrs. Die Insassin eines entgegenkommenden Pkw wurde hierbei leicht verletzt.

