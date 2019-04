Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Bishausen

Northeim (ots)

Bishausen, Bevertalstraße - Donnerstag, 18. April 2019, zwischen 12.30 Uhr und 12.40 Uhr

BISHAUSEN (fal) - Am Donnerstag zwischen 12.30 Uhr und 12.40 Uhr kam es in der Ortsmitte auf der Bevertalstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Unbekannter war mit einem Fahrzeug gegen einen am Fahrbahnrand parkenden gelben VW Bus der Deutschen Post gefahren. Im Bereich des linken Außenspiegels entstand an dem Postbus ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Der Unfallverursacher verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle.

Die Nörten-Hardenberger Polizei hat die Ermittlungen wegen der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05503-1004 zu melden.

