Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Physiotherapie-Praxis

Nienstädt (ots)

(PP) Vermtl. in der Nacht von Samstag, dem 16.03. auf Sonntag, dem 17.03. schlug ein unbekannter Täter an einer an der Hannoverschen Straße in Nienstädt gelegenen Praxis ein seitliches Gebäudefenster ein und entwendete aus den Praxisräumen einen geringen Wechselgeldbetrag. Mögliche Zeugen zu dem Einbruch werden gebeten, sich unter Telefon-Nr. 05722-95930 bei der Polizei in Bückeburg zu melden.

