Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rehburg - Sexuelle Belästigung auf dem Frühjahrsmarkt

Rehburg-Loccum (ots)

(KAR)Am Sonntagmorgen, 17.03.2019, gegen 03:00 Uhr, wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung vom Polizeikommissariat Stolzenau zum Rehburger Frühjahrsmarkt gerufen, weil dort eine Frau sexuell belästigt wurde. Am Festzelt der Veranstaltung "Rehburg tanzt" wurde den Polizeibeamten berichtet, dass ein Mann dem 28-jährigen Opfer auf der Tanzfläche von hinten zwischen den Beinen hindurch in den Schritt gefasst habe. Dadurch, dass die Frau dem Täter energische in das Gesicht gegriffen und ihn auf sein Fehlverhalten angesprochen habe, wurden andere Gäste auf die Situation aufmerksam und eilten dem Opfer zur Hilfe. Anschließend wurde der Täter dem Sicherheitsdienst übergeben. Gegen den 23-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet. Nach seiner Identitätsfeststellung erhielt der Tatverdächtige von der Polizei einen Platzverweis für den Rehburger Frühjahrsmarkt. Zeugen und möglicherweise weitere Opfer werden gebeten sich an das Polizeikommissariat Stolzenau (Tel. 05761/92060) zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Stolzenau

Sandbrink 2

31592 Stolzenau

Telefon: 05761/92060

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell