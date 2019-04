Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in Schnellrestaurant

Northeim (ots)

Northeim, Westerlange - Donnerstag, 18. April 2019, zwischen 06.25 Uhr und 07.10 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Donnerstag zwischen 06.25 Uhr und 07.10 Uhr haben Unbekannte auf dem Northeimer Autohof versucht, in das Restaurant Burger King einzubrechen. Mit kräftigen Fußtritten wollten die Täter eine massive Seiteneingangstür öffnen. An der Stahlblechtür entstand dabei ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro.

Die Northeimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die am Donnerstagmorgen zwischen 06.26 Uhr und 07.10 Uhr auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schnellrestaurants gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell