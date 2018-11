POL-PDLD: Unfallflucht Adamshof

Kandel (ots) - Am Mittwoch befuhr gegen 09:00 Uhr eine 69jährige Neupotzerin mit ihrem grauen Mercedes die L549 von Hatzenbühl in Richtung Kandel. In Höhe der Ausfahrt Adamshof kam ein ihr entgegenkommender silberner Kleinwagen aus bislang unbekannten Gründen auf ihre Fahrbahnseite, weshalb sie ausweichen musste, um einen frontalen Zusammenstoß zu vermeiden. Trotz dieses Ausweichmanövers wurden beide Fahrzeuge an dem jeweils linken Außenspiegel und an der Fahrerseite beschädigt. Der unbekannte Fahrer des silbernen Kleinwagens flüchtete weiter in Richtung Hatzenbühl. Anhand der vor Ort aufgefundenen Fahrzeugteile ist davon auszugehen, dass es sich bei dem flüchtigen Unfallverursacher um einen silbernen VW-Kleinwagen (Lupo oder Polo), älteren Baujahrs handelt. Gesucht werden Unfallzeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können.

