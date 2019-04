Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

Northeim (Se) In der Zeit von Mittwoch, den 17.04.2019, 10.00 Uhr bis Donnerstag, den 18.04.2019, 15.30 Uhr, wurde der ordnungs- gemäß am rechten Fahrbahnrand geparkte Pkw einer 45 - Jährigen aus einem Northeimer Ortsteil beschädigt. Ihren Pkw hatte sie in 37154 Northeim -OT Langenholtensen-, Untere Dorfstraße geparkt. Vermutlich wurde der Pkw beim Vorbeifahren durch ein landwirt- schaftlicher Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Pkw der 45-Jährigen wird auf ca 1500.-EUR geschätzt.

