Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten - Waldstück abgebrannt - Sonstiges

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag um 16:35 Uhr wollte ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer von der Autobahnanschlussstelle Kirchberg nach links auf die L1040 einbiegen. Hierbei übersah der Mercedes-Fahrer einen von rechts kommenden PKW Mitsubishi eines 43-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 9000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Crailsheim: Unfall beim Ausparken

Rückwärts parkte am Dienstag um 18:10 Uhr eine 18-jährige Mercedes-Fahrerin in der Grabenstraße aus. Hierbei übersah sie einen gegenüber geparkten Toyota und kollidierte mit diesem Fahrzeug. Es entstand hierbei ein Schaden in Höhe von etwa 1300 Euro.

Crailsheim: Unfall an roter Ampel

Hintereinander befuhren am Dienstag um 17:50 Uhr ein Seat und ein Mercedes die Gaildorfer Straße. An der Kreuzung zur Kirchstraße musste die 47-jährige Seat-Lenkerin an der dortigen roten Ampel anhalten. Der 62-jährige Mercedes-Fahrer übersah dies und fuhr auf. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Crailsheim: Seitenscheibe eingeworfen

An einem PKW Opel, der von Sonntagnachmittag bis Dienstagmittag auf einem Privatparkplatz in der Kalkäckerstraße abgestellt war, wurde die Fensterscheibe der Beifahrertür vermutlich mit einem Stein beschädigt, so dass diese zersplitterte. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall am Scharfen Eck

Zu einem Unfall am sogenannten Scharfen Eck kam es am Dienstag um 21:35 Uhr. Eine 66-Jährige befuhr mit ihrem Skoda Fabia die Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Gaildorfer Dreieck. Auf Höhe einer dortigen Baustelle wollte die Dame ihre Geschwindigkeit verringern. Hierbei verwechselte sie das Brems- mit dem Gaspedal und beschleunigte ihr Fahrzeug. Der PKW kam im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine dortige Mauer. An dem Skoda entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Die Fahrerin wurde leicht verletzt.

Schwäbisch Hall: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Am Dienstag um 17 Uhr beschädigte eine 27-jährige VW Up-Lenkerin bei der Vorbeifahrt in der Straße Vor dem Kelkertor einen dort geparkten BMW. Hierbei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro.

Schwäbisch Hall: Waldstück abgebrannt

Am Dienstag um kurz nach 16:15 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Waldstück im Gewann Hehlberg / Neuberg brennen würde. Beim Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr Schwäbisch Hall, die mit fünf Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort waren, war eine Fläche von etwa 100 x 100 Metern bereits komplett abgebrannt. Die Feuerwehr konnte nur noch die Randflächen des Waldstückes ablöschen, um ein Ausbreitung zu verhindern. Die Höhe des Schadens ist bislang unbekannt. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen nicht vor.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht im Diak-Parkhaus

Im Parkhaus am Diak auf Ebene 6 wurde am Dienstag zwischen 09:15 Uhr und 11:10 Uhr ein dort geparkter schwarzer VW Golf R beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 300 Euro zu kümmern. Hinweise auf die Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Ilshofen: Sattelzug drängt PKW in Mittelleitplanke

Am Mittwoch um 06:30 Uhr befuhr ein 55-jähriger Lenker eines VW Tiguan die linke Fahrspur der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Nürnberg. Zwischen den Anschlussstellen Ilshofen-Wolpertshausen und Kirchberg wechselte plötzlich ein Sattelzug von der rechten Spur auf die linke Fahrspur, ohne auf den VW zu achten. Um einen Zusammenprall zu verhindern, zog der VW-Fahrer sein Lenkrad nach links und touchierte deswegen die Mittelschutzplanke der Autobahn. Der Lenker des Sattelzuges brach seinen Spurwechsel ab und setzte seine Fahrt auf dem rechten Fahrstreifen fort. An dem Tiguan entstand ein Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Verkehrspolizeidirektion Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 07904 / 94260 in Verbindung zu setzen.

