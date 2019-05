Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Platzverweis für aggressive Randalierer

Kaiserslautern (ots)

Mit mehreren aggressiven Randalierern hatte es die Polizei am Wochenende, insbesondere in der Nacht zu Samstag in der Innenstadt zu tun. Unter anderem wurde eine betrunkene und pöbelnde Person kurz nach halb 1 aus der Maxstraße gemeldet. Vor Ort traf die ausgerückte Streife auf zwei betrunkene Männer; einer der beiden verhielt sich auch den Polizeibeamten gegenüber aggressiv und stieß mehrfach Beleidigungen aus. Dem 27-Jährigen wurde mitgeteilt, dass er mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung rechnen muss. Im Anschluss wurden beide Männer an die Security Police übergeben und von den amerikanischen Kollegen in Gewahrsam genommen.

Knapp vier Stunden später wurde eine Streife in die Martin-Luther-Straße gerufen, weil ein junger Mann dort lautstark herumpöbelte und sich Passanten gegenüber sehr aggressiv zeigte. Der 24-Jährige wurde einer Kontrolle unterzogen und erhielt anschließend einen Platzverweis für den gesamten Innenstadtbereich. Weil er damit nicht einverstanden war, fing er an, mit den Polizeibeamten zu diskutieren. Erst nach einer kurzen Diskussion, bei der ihm auch die möglichen Konsequenzen erläutert wurden, falls er sich nicht an den Platzverweis hält, trollte sich der Mann.

Am späten Sonntagabend meldete sich eine Frau aus ihrer Wohnung in der Innenstadt und bat um Hilfe. Der Grund: Ihr ehemaliger Lebensgefährte randalierte vor dem Haus, in dem sie wohnt, weil sie ihn nicht herein lassen wollte. Um ins Haus zu kommen, belästigte der Mann sogar andere Bewohner, indem er mehrfach bei ihnen klingelte. Als die Streife wenig später vor Ort eintraf, hielt sich der 43-Jährige immer noch dort auf. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt und die Gewahrsamnahme angedroht, falls er sich nicht daran hält. | cri

