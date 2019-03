Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Friedelsheim

Bad Dürkheim - Laserkontrollen

Friedelsheim / Bad Dürkheim (ots)

Am 22.03.19 wurden zwischen 03:30 - 05:20 Uhr Laserkontrollen in der Schulstraße in Friedelsheim durchgeführt, da Bürger mitgeteilt hatten, dass Nachts dort Fahrzeuge zu schnell fahren würden. Es konnten bei geringen Fahrzeugaufkommen keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Bei einer Laserkontrolle in Bad Dürkheim, in der Mannheimer Straße, Höhe der Haltestelle Bad Dürkheim Ost, wo 30 km /h erlaubt sind, konnten zwei Fahrzeugführer mit 59 bzw. 55 km/h gemessen werden. Dies wird mit einer Geldbuße von 100,- bzw. 80,- Euro und jeweils einem Punkt in Flensburg sanktioniert. Ein dritter Fahrzeugführer war mit 49 km/h gemessen worden, was ein Verwarnungsgeld von 35,- Euro nach sich zog.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell