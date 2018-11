POL-DN: Einbrecher vertrieben

Keine Angst vor der 110! Bild-Infos Download

Düren (ots) - Vermutlich wurden am frühen Dienstagabend Einbrecher bei ihrem Versuch, in ein Wohnhaus in Birkesdorf einzusteigen, von Zeugen überrascht und in die Flucht getrieben.

Gegen 18:20 Uhr hörte ein Anwohner der Akazienstraße verdächtige Geräusche, die scheinbar aus dem Garten eines Nachbarn stammten. Der Zeuge machte durch Rufen auf sich aufmerksam, konnte jedoch zunächst keine weiteren Feststellungen machen. Später entdeckte er dann, dass am Nachbarhaus die Scheibe einer Terrassentür beschädigt worden war. Eine weitere Zeugin gab gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten an, sie habe das verdächtige Klirren ebenfalls gehört und kurz darauf zwei Männer gesehen. Diese hätten zu Fuß die Akazienstraße überquert und seien zu einem am Straßenrand geparkten Pkw gegangen, in dem eine weitere männliche Person gesessen habe.

Nähere Angaben zu dem Fahrzeug liegen der Polizei bislang nicht vor. Die beiden verdächtigen Fußgänger waren etwa 1,70 m groß und trugen beide einen Drei-Tage-Bart. Einer von ihnen war bekleidet mit einem Hemd, einer Weste und einer Jeanshose.

Bislang wurde nicht geklärt, ob die verdächtigen Personen das Wohnhaus betreten und etwas entwenden konnten. Vermutlich wurden sie durch die aufmerksamen Zeugen von ihrem weiteren Vorgehen abgehalten. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Notrufnummer 1100 jederzeit entgegen. Jeder Hinweis zählt!

