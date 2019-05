Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die Mülltonnen angezündet?

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Vandalen waren in der Nacht zu Montag in Enkenbach-Alsenborn unterwegs. Sie hoben Gullydeckel aus, stießen Mülltonnen um und setzten auch mehrere in Brand. Die Polizei sucht Zeugen, die insbesondere in den Straßen "Neuhohl" und "Römerring" - also rechts und links der Birkenstraße - eventuell verdächtige Personen gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 jederzeit entgegen.

Kurz nach 2 Uhr waren der Integrierten Leitstelle mehrere brennende Mülltonnen gemeldet worden. Betroffen waren Behälter in der Straße "Neuhohl" und im "Römerring". An einer Brandstelle griffen die Flammen auch auf die angrenzende Hecke und eine Gartenlaube über.

Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei insgesamt mehreren tausend Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Im Bereich Neuhohl hatten die Täter auch in der Fahrbahnmitte einen Gullydeckel ausgehoben. Außerdem wurden in beiden Straßenzügen mehrere umgestoßene Mülltonnen entdeckt.

Bei der sofortigen Fahndung in der Umgebung konnten keine verdächtigen Personen mehr gesichtet werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell