POL-PPWP: Einbruch in Vereinsheim - Tatverdächtige ermittelt

Wegen Einbruchdiebstahls ermittelt die Polizei gegen einen Jugendlichen und einen jungen Erwachsenen aus dem Stadtgebiet. Den beiden wird vorgeworfen, am Sonntagnachmittag gewaltsam in ein Vereinsheim in der Gemarkung Fuchsdell (Kirchbergstraße) eingedrungen zu sein und Lebensmittel gestohlen zu haben.

Am Sonntagabend wurde festgestellt, dass unbekannte Täter an dem Haus eine Scheibe eingeschlagen hatten und in den Innenraum eingedrungen waren. Offenbar durchsuchten die Eindringlinge Schränke und Schubladen und nahmen schließlich mehrere Würstchen, Knabbersachen und Süßigkeiten mit.

Zeugen, die den Einbruch am Abend bemerkten, konnten Hinweise auf zwei Tatverdächtige geben und verständigten diese auch. Die beiden 17 und 19 Jahre alten mutmaßlichen Einbrecher kehrten daraufhin freiwillig an den Tatort zurück. Sie wurden von den eingesetzten Polizeikräften mit zur Dienststelle genommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, beziehungsweise den Eltern überstellt. Auf beide kommt ein Strafverfahren zu. | cri

