Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Scheibe an PKW eingeschlagen

Kaiserslautern (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Sonntag, zwischen 00:00 Uhr und 02:30 Uhr, die Heckscheibe an einem PKW eingeschlagen. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug zur Tatzeit auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Zollamtstraße abgestellt. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei hofft auf Zeugen, die sich an der belebten Örtlichkeit aufgehalten haben und Angaben zum Täter machen können; sie mögen sich bitte mit der Polizeiinspektion 2 unter 0631-369 2250 oder per Mail an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

