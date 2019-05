Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unter Alkoholeinwirkung Unfall verursacht und geflüchtet

Kaiserslautern (ots)

Ein 35-jähriger Mann aus Kaiserslautern befuhr am gestrigen Abend, gegen 19:30 Uhr, mit seinem Pkw die Erfurter Straße und versuchte dort in eine Parklücke einzuparken. Hierbei stieß er gegen ein abgestelltes Fahrzeug und beschädigte dieses. Das hielt den 35-Jährigen jedoch nicht davon ab, die Örtlichkeit zu verlassen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen konnte der Mann kurz darauf in seiner Wohnung angetroffen werden. Er stand merklich unter Alkoholeinwirkung. Da er sich weigerte seine Personalien anzugeben, weiterhin eine sehr aggressive Art und Weise an den Tag legte, musste er gefesselt werden. Ein durchgeführter Schnelltest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

