Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Festnahme von drei Taschendiebinnen

Kaiserslautern (ots)

Am gestrigen Freitag, gegen 11:45 Uhr, fielen Beamten der Kaiserslauterer Kriminalpolizei in der Fackelstraße drei Frauen auf. Diese Damen, im Alter von 43, 34 und 28 Jahren, waren den Beamten bereits aus früheren Taten als Taschendiebinnen bekannt. Sie wurden vorläufig festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Im Rahmen der Ermittlungen konnten eindeutige Hinweise erlangt werden, die Tatbeteiligungen an mehreren Taschendiebstählen im Bereich Speyer, Ludwigshafen/Rhein und Neustadt/Weinstraße belegten.

