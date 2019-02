Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schweighofen: Mit Auto überschlagen

Schweighofen (ots)

Glück im Unglück hatte eine 24jährige junge Frau aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern, als sie auf glatter Fahrbahn am Dienstagmorgen auf der Landstraße beim Windhof in der Gemarkung Schweighofen von der Straße abkam und sich mit ihrem Auto überschlug. Erst zwischen angrenzenden Rebstöcken kam sie auf dem Dach des Fahrzeuges zum Liegen. Glücklicherweise blieb die junge Frau unverletzt, aber ihr Fahrzeug wurde schwer beschädigt. Auch an dem Wingert entstand erheblicher Schaden.Insgesamt wird die Schadenssumme auf etwa 6000.-EUR geschätzt.

