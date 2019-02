Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach, Brühlfahrt, 12.2.19 Kontrolle des Durchfahrtsverbotes

Offenbach (ots)

Die anlässlich einer Baustelle bestehende Vollsperrung der südlichen Hauptstraße in Offenbach veranlasst viele Fahrzeugführer, die durch VZ 250 StVO gesperrte Straßenverbindung Böhlweg/Brühlfahrt zur Umfahrung der Vollsperrung zu nutzen. Diese ist jedoch nur für den Linienverkehr und Anlieger bestimmter Straßenzüge in Offenbach erlaubt. Bei zweimaliger Kontrolle am 12.2.19 zwischen 7.30 - 8.30 Uhr, sowie 11.00 - 13.00 Uhr, mussten 39 Fahrzeugführer verwarnt werden. Eine überörtliche Umleitung ist ausgeschildert. Diese ist unbedingt zu benutzen. Weitere Kontrollen sind vorgesehen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell