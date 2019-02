Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Weißquartier-/Martin-Luther-Straße, 11.2.19, 21.35 Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Landau (ots)

Beim Überqueren des Fußgängerüberweges in der Weißquartierstraße in Landau wurde am 11.2.19, gegen 21.35 Uhr eine 28-jährige Fußgängerin leicht verletzt. Eine von der Martin-Luther Straße kommende 21-jährige Pkw-Fahrerin übersah beim Linksabbiegen in die Weißquartierstraße die Fußgängerin auf dem Fußgängerüberweg und erfasste sie am Fuß. Sie stürzte dadurch zu Boden.

