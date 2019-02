Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim/Edenkoben - Verkehrskontrollen

Edesheim/Edenkoben (ots)

Innerhalb einer Stunde wurden gestern 10 Autofahrer angehalten, weil sie entweder nicht gegurtet waren oder während der Fahrt telefonierten. In einem Fall missachtete eine 63-jährige Autofahrerin das Stoppzeichen, weshalb ihr bis nach Walsheim nachgefahren werden musste. Erst bei der dritten Aufforderung hielt sie schließlich an. Der Grund lag auf der Hand: Sie war nicht gegurtet. Daneben erhält sie einen Punkt in Flensburg sowie ein Bußgeldbescheid in Höhe von 70.- Euro, weil sie das Anhaltezeichen missachtete. Ein Verwarnungsgeld in Höhe von 30.- Euro mussten heute Morgen (13.02.2019, 09.30 Uhr bis 10.30 Uhr) sechs Autofahrer in der Staatsstraße bezahlen, weil sie nicht gegurtet waren. Drei Autofahrer telefonierten. Sie erhalten einen Bußgeldbescheid von 100.- Euro sowie einen Verkehrssünderpunkt. Weil ein 52-jähriger LKW-Fahrer keine entsprechende Fahrerlaubnis vorzeigen konnte, blieb das Fahrzeug stehen. Ein Strafverfahren musste eingeleitet werden.

