Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Stadtgebiet, 12.2.19 Verkehrskontrollen

Landau (ots)

An zwei Stellen wurde am Dienstag (12.2.19) in Landau die Einhaltung der Geschwindigkeit überwacht. In der Zeit von 6.15 Uhr bis 7.05 Uhr mussten 5 Kfz-Führer wegen Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit von 30km/h in der Lazarettstraße verwarnt werden. Insgesamt 34 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70km/h wurden in der Zeit von 10.00-13.00 Uhr bei der Geschwindigkeitsmessung auf der L509 in Höhe des Ortsteils LD-Wollmesheim festgestellt. Sieben Kfz-Führer, darunter der schnellste mit 98km/h, mussten angezeigt werden. Bei einer weiteren Verkehrskontrolle im Nordring wurden bei einem 30-jährigen Pkw-Fahrer gegen 12.00 Uhr für Betäubungsmitteleinfluss typische körperliche Merkmale festgestellt. Nach einem positiven Test wurde eine Blutentnahme angeordnet, die Pkw-Schlüssel sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.

