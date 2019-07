Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und zwei Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Aalen-Ebnat: Krad-Lenker leicht verletzt

Am Dienstagabend bog ein 19-jähriger Krad-Lenker gegen 21.15 Uhr von der Ebnater Hauptstraße nach links in die Jurastraße ein. Dabei fuhr er aus Unachtsamkeit gegen den Bordstein, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Abtsgmünd: Unfall am Kreisverkehr

Eine 42-jährige Audi-Lenkerin übersah am Dienstag gegen 17.35 Uhr beim Einfahren in den Kreisverkehr der B 19 im Bereich des Gewebegebiets Osteren einen bereits im Kreisel fahrenden 83-jährigen Roller-Lenker. Durch die Kollision stürzte dieser und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Parkplatzunfälle

Aalen: Auf dem Parkplatz des Freibades in der Hirschbachstraße beschädigte ein 21-jähriger Fahrzeuglenker am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr beim Einparken einen geparkten Pkw Toyota, wodurch ein Schaden von ca. 2000 Euro entstand.

Im Parkhaus des Ostalbklinikums beschädigte eine 59-jährige Toyota-Lenkerin gegen 13 Uhr beim Einparken einen geparkten Pkw Opel. 1800 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Omnibus beschädigt Pkw

In der Bischof-Fischer-Straße streifte am Dienstagmittag gegen 11.30 Uhr ein 25-jähriger Omnibus-Lenker einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Astra. Der Gesamtschaden wird auf ca. 9000 Euro beziffert.

Aalen: Sprinter rollt gegen zwei Fahrzeuge

Ein in der Pfromäckerstraße abgestellter Sprinter, der nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert war, machte sich am Dienstagvormittag gegen 9.30 Uhr selbständig, rollte bergab hinunter und kollidierte mit zwei Pkws, die auf einem Parkplatz abgestellt waren.

Hüttlingen: Unfall beim Rangieren

Am Dienstagvormittag beschädigte ein 58-jähriger Daimler-Lenker gegen 9.15 Uhr beim Rangieren auf der Straße An der Pfitze den Seat einer hinter ihm haltenden 22-Jährigen. Es entstand Sachschaden von ca. 2500 Euro.

Ellwangen: Autobahnunfall

Auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg streifte am Dienstagvormittag ein 20-jähriger Lkw-Lenker kurz vor dem Rasthof Ellwanger Berge gegen 9.30 Uhr aus Unachtsamkeit einen Klein-Lkw der Autobahnmeisterei, der mit einem Absicherungsanhänger auf dem Standstreifen stand. 45.000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Bopfingen: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Einen Auffahrunfall verursachte am Dienstagnachmittag ein 40-jähriger Mitsubishi-Lenker, als er gegen 16.15 Uhr aus Unachtsamkeit auf einen 54-jährigen Daimler-Lenker auffuhr, der verkehrsbedingt angehalten hatte. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Ellwangen: Parkplatzunfall

Am Dienstagnachmittag beschädigte ein 79-jähriger Mercedes-Lenker gegen 15 Uhr beim Einfahren in eine Parklücke der Parkpalette einen geparkten Pkw. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Ellwangen: Unfall beim Abbiegen

Ein 74-jähriger Opel-Fahrer wollte am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr in der Bahnhofstraße links abbiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden 20 Jahre alten Motorradfahrer zusammen. Dieser stürzte mit seiner Husquarna, blieb aber unverletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Bopfingen: Scheiben eingeschlagen

Am Trochtelfinger Bahnhof wurden am Dienstagabend gegen 20 Uhr zwei Scheiben eingeschlagen. Ein Zeuge wurde auf das Klirren aufmerksam und stellte drei Kinder im dortigen Bereich zur Rede. Diese bestritten die Tat. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Göggingen: Unfall mit Radfahrer

Ein 35 Jahre alter Autofahrer fuhr am Dienstag gegen 19.15 Uhr vom Unterdorfweg in die L1075 ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 62-jährigen Rennradfahrers. Dieser zog sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu, sodass er vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Steinwurf

Am Dienstagnachmittag warf ein Unbekannter gegen 16 Uhr mit einem Granitstein in den Verkaufsraum eines Ladengeschäfts am Marktplatz. Hierdurch wurde im Innern eine Schranktüre beschädigt. Hinweise auf den Steinwerfer erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580.

Durlangen: Unfall beim Abbiegen

Ein 60-jähriger Audi-Fahrer bog am Dienstag gegen 15.40 Uhr von der B298 in die K3257 Richtung Durlangen ab. Dabei geriet er zu weit nach links und stieß mit einem entgegenkommenden 45-jährigen Fahrzeuglenker zusammen. Es entstand 8000 Euro Schaden.

Obergröningen: Vorfahrt missachtet

Ebenfalls rund 8000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall, der sich am Dienstag gegen 15.30 Uhr ereignete. Eine 79-Jährige bog an der Einmündung der L1158 zur L1080 mit ihrem Ford Fiesta ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 58-jährigen Lkw-Lenkers. Durch den Zusammenstoß wurde der Ford von der Fahrbahn abgewiesen, überfuhr ein Verkehrszeichen und kam schließlich wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Beide Beteiligte blieben unverletzt. Der Ford musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell