Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betrugsversuche -

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Winnenden: Warnung und Vorsicht - Betrüger agieren aus Callcentern und stellen falsche Forderungen

Bei der Polizei Winnenden wurde am Dienstagvormittag telefonisch 36 Anzeigen wegen Betrugsverdacht entgegengenommen. Die Bürger wurden vermutlich organisiert aus Callcentern kontaktiert, die sich in der Regel im Ausland befinden. Analog der Betrugsmasche "falsche Gewinnsprechen" gaben sich die Anrufer heute als Mitarbeiter des Amtsgerichts Stuttgart oder einer Justizvollzugsanstalt aus. Bei den Betrügern handelt es sich erfahrungsgemäß um geschulte und sehr trickreich agierende Personen, die ihre Opfer im Laufe des Gesprächs unter Druck setzen. Sie gaukeln den Opfern vor, dass sie zur Abwendung einer Pfändung oder einer Haftsache Geld auf ausländische Konten bezahlen müssen. Geschädigte berichten, dass sie im Laufe des Gesprächs auch gewisse Tastenkombinationen am Bedienfeld des Telefons drücken sollen. Diese Anweisungen der Gauner könnten aus polizeilicher Sicht auch lediglich zur Ablenkung dienen.

Die Polizei rät:

- Weisen Sie unberechtigte Forderungen zurück - Notieren Sie die angezeigte Rufnummer - Kontaktieren Sie im Verdachtsfall umgehend die örtliche Polizei - Suchen Sie hierzu selbst die richtige Telefonnummer - Überweisen Sie kein Geld bei derartigen Forderungen- insbesondere auch nicht ins Ausland

Korb/Waiblingen: Nach Einbruch zwei Tatverdächtige festgenommen

In der Endersbacher Straße wurde am Dienstagvormittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Eine Bewohnerin hatte das Gebäude lediglich für 15 Minuten verlassen und stellte bei ihrer Rückkehr gegen 9.45 Uhr den Einbruch fest. Sie alarmierte danach umgehend die Polizei, die sofort Streifen- und Zivilfahrzeuge zur Sofortfahndung einsetzte. Dabei fiel in der Korber Straße in Waiblingen ein verdächtiges Auto mit ausländischem Kennzeichen auf. Bei der Kontrolle der beiden Insassen an der roten Ampel bei der Kreuzung Winnender Straße/ An der Talaue rannten die Personen weg. Beide konnten letztlich nach einer Verfolgung vorläufig festgenommen werden. Die beiden sind 27 und 46 Jahre alt und mazedonischer Nationalität. Sie erbeuteten vermutlich am Vormittag Bargeld als auch Schmuck. Die Ermittlungen zum vorliegenden Einbruch dauern an. Es wird auch geprüft, ob die beiden Tatverdächtige für weitere Wohnungseinbrüche verantwortlich sind. Die Männer sollen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Fellbach: Von Fahrbahn abgekommen

Eine 74-jährige Fahrerin eines Pkw Mitsubishi befuhr am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr die Neckartalstraße. Sie kam aus ungeklärten Gründen nach rechts ab und prallte auf einen parkenden Mercedes. Beide Autos mussten danach abgeschleppt werden. Die apathisch wirkende Autofahrerin wurde nach dem Unfall vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Hierzu wurde auch eine Blutuntersuchung veranlasst, zumal ein Medikamenteneinfluss nicht auszuschließen war.

