Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Verkehrsunfall, zwei Verletzte

Lotte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "Zum Habichtswald" sind am Montagmorgen (17.06.) zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Gegen 08.20 Uhr war ein 43-jähriger Autofahrer aus Lotte auf der Straße "Zum Habichtswald" in Richtung Alt-Lotte unterwegs. An der Anschlussstelle der BAB wollte er nach links auf die Autobahn abbiegen. Ein in gleiche Richtung fahrender Transporter fuhr auf den verkehrsbedingt haltenden PKW auf. Durch den Aufprall wurde der PKW auf die Gegenfahrbahn geschoben, wo er mit einem entgegenkommenden Klein-LKW kollidierte. Der Lotteraner und der 44-jährige Fahrer des Transporters wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Gesamtsachschaden wird auf 27.000 Euro geschätzt.

