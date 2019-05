Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall

Zweibrücken (ots)

Zwei nicht mehr fahrbereite Pkw und zusammen 9.000 EUR Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am 28.05.2019 gegen 18:40 Uhr in Zweibrücken-Mittelbach ereignete. Dabei stieß ein 18-jähriger mit seinem Toyota-Starlet beim Linksabbiegen von der Kirchentalstraße in die bevorrechtige Altheimer Straße mit einem von links kommenden vorfahrtberechtigten 5er BMW zusammen, der von einem 41-Jährigen gesteuert wurde. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden (5.000 EUR + 4.000 EUR), so dass sie abgeschleppt werden mussten

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell