Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht Dank Zeugenhinweis geklärt

Pirmasens (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen konnte eine Verkehrsunfallflucht aufgeklärt werden, die sich gegen 14:20 Uhr in der Johannesstraße ereignete. Dort stieß ein PKW-Fahrer im Vorbeifahren gegen den linken Außenspiegel eines geparkten VW Golf und entfernte sich anschließend, ohne den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 300 Euro zu beachten. Zeugen hatten jedoch den Vorfall beobachtet und sich das Kennzeichen des Flüchtigen gemerkt. So konnte der 49-jährige Unfallverursacher ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

