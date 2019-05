Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Lemberg (ots)

Gestern gegen 10:30 Uhr stieß in der Hüttelstraße ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Vorbeifahren gegen den linken Außenspiegel eines dort geparkten PKW Mitsubishi Colt und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 200 Euro zu kümmern. Der Halter des Mitsubishi hatte zum fraglichen Zeitpunkt zwar ein Anstoßgeräusch wahrgenommen, aber den Unfallverursacher nicht mehr beobachten können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Pirmasens unter der Tel. 06331/5200 oder an die E-Mail-Adresse pipirmasens@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell