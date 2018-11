POL-NOM: Diebstahl von Pfandflaschen aus Keller.

Uslar (ots) - Uslar (reu.) - Gegen Mittag des 18.11.2018 wurde in der Auschnippe in Uslar ein bisher Unbekannter dabei beobachtet, wie er durch ein Kellerfenster in den Keller eines Mehrfamilienhauses einstieg und kurze Zeit später mit zwei Müllbeuteln, gefüllt mit Pfandflaschen, das Haus wieder verließ. Anschließend entfernte er sich mit seinem Fahrrad in Richtung des Rewe-Marktes in der Wiesenstraße.

Der entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 15,- EUR

Die Polizei Uslar bittet um ihre Hinweise unter 05571-926000.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell