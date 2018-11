POL-NOM: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Einbeck (ots) - Einbeck, Braunschweiger Straße; 16.11.2018; 11:30 Uhr

Einbeck ( Fi ) - Der 46 jährige Fahrzeugführer und die 19 jährige Fahrzeugführerin, jeweils aus Einbeck, fahren in genannter Reihenfolge hintereinander her, als der 46-jährige, aufgrund eines anderen rechts haltenden PKW abbremsen muss, bemerkt dies die 19 jährige Fahrzeugführerin zu spät und fährt dem PKW des 46 jährigen auf. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von 5000EUR.

