Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung

Zweibrücken (ots)

In der Nacht zum 28. Mai gegen 03:00 Uhr entdeckte eine Streifenwagenbesatzung einen mit Gewalt aus der Verankerung gerissenen Mülleimer in der Hauptstraße beim Anwesen Nr. 66 (Fußgängerzone). Den beschädigten Mülleimer hatte der unbekannte Täter wenige Meter von der Haltevorrichtung entfernt auf den Boden gestellt. Die Tat dürfte sich in der Nacht ereignet haben. Der Schaden beträgt ca. 300 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell