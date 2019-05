Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Polizeiinspektion Dahn (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 15:15 Uhr, kam es auf der Landstraße 490, zwischen Niederschlettenbach und Erlenbach bei Dahn, zu einem Alleinunfall eines Rettungswagens, welcher einen Krankentransport durchführte. Aus bisher noch ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug im Bereich einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr die Böschung hinunter und kippte dann auf einer Wiese auf die Beifahrerseite. Hierbei wurden der Fahrer, sein im Fond befindlicher Kollege sowie die Patientin verletzt. Der Fahrer und sein Kollege wurden mit Rettungsfahrzeugen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die schwerverletzte Patientin wurde vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum geflogen. Das Rettungsfahrzeug wurde durch den Unfall komplett beschädigt und musste mit einem Spezialfahrzeug geborgen werden. Während der Unfallaufnahme, Versorgung der Verletzten und Bergung des Rettungsfahrzeuges, war die Landstraße 490 zeitweise komplett gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000,00 EUR.

