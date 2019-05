Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Imbissladen

Contwig (ots)

In der Nacht zum 27. Mai nach 01:30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter durch ein gekipptes Fenster in einen Imbiss in der Pirmasenser Straße und entnahmen aus einer Kasse das Wechselgeld in Höhe von 100 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

