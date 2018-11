POL-PDPS: Pärchen beim Pfandflaschendiebstahl erwischt

Pirmasens (ots) - Am frühen Montagmorgen, gegen 6:50 Uhr, hörte eine Bewohnerin eines Wohnhaues in der Sandstraße verdächtige Geräusche aus ihrem Keller und alarmierte die Polizei. Als diese wenig später bei dem Wohnhaus eintrafen, bemerkten sie ein Pärchen im Alter von 30 und 23 Jahren. Die beiden waren gerade dabei Pfandflaschen in einen Rucksack zu stecken. Außerdem hatten sie eine Taschenlampe, Zangen und Schraubenzieher dabei. Im Rahmen ihrer Vernehmung gaben sie den Diebstahl der Pfandflaschen zu. Auf die beiden kommt jetzt eine Strafanzeige wegen Einbruch in Kellerräume zu.

