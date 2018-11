POL-PDPS: Versuchter Einbruch in Pfarramt

Contwig (ots) - Am 12.11.2018 gegen 03.30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Katholische Pfarramt in der Straße 'Katholischer Kirchgarten' einzubrechen. Zu diesem Zweck beschädigten sie die Umzäunung des Geländes sowie einen Bewegungsmelder am Anwesen. Danach versuchten sie drei Fenster eins an der Vorderseite, zwei an der Gebäuderückseite) mit einem Brechwerkzeug aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Wegen Auslösung des akustischen Alarms gaben die Täter ihr Vorhaben auf. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) entgegen.

