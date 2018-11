POL-EU: Wohnungseinbruch mit massiver Gewalteinwirkung

53919 Weilerswist (ots) - Nachdem unbekannte Täter im Verlaufe des Samstagnachmittags im Scheiffartsweg an einem Einfamilienhaus vergeblich versucht hatten sämtliche Fenster an der Rückseite des Gebäudes sowie die Kellertür aufzuhebeln, gelangten sie durch das Kellerfenster in das Haus und durchsuchten die Wohnräume nach Wertsachen. Der Beuteschaden steht noch nicht abschließend fest. Aufgrund der beschädigten Fenster und Türen liegt der Sachschaden jedoch im unteren vierstelligen Bereich.

