POL-EU: Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

53947 Nettersheim-Pesch, Auf der Jücht, angrenzendes Feld (ots) - Durch eine Anwohnerin wurde am Sa., den 10.11.2018, gegen 09.45 Uhr, in Nettersheim-Pesch, auf einem Feld an der Straße "Auf der Jücht" eine tote Katze aufgefunden. Die Katze lag enthauptet und mit abgetrenntem Schwanz etwa 10 Meter tief im Feld. Sowohl Kopf und Schwanz waren sauber abgeschnitten. Hinweise auf den Täter und den Eigentümer der Katze liegen noch nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251 799-0 entgegen.

