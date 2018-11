POL-EU: Gefährliche Körperverletzung, Schlägerei unter Beteiligung mehrerer Personen

53879 Euskirchen, Berliner Str., Fußgängerzone (ots) - Am Fr., den 09.11.2018, gegen 16.00 Uhr kam es in Euskirchen, in der Fußgängerzone (Berliner Straße) zu einer Auseinandersetzung zwischen 4 Männern. Hintergrund waren zivilrechtliche Streitigkeiten bezüglich der Restaurierung eines Pkws und gegenseitiger Ansprüche. Die Auseinandersetzung eskalierte in einer leichten Schlägerei. Eine Person wurde leicht verletzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell