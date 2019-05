Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schülerin gestreift und weggefahren

Pirmasens (ots)

Am 27.05.2019 gegen 07:50 Uhr kam es am Exerzierplatz zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 16-jährige Schülerin nach bisherigen Ermittlungen leicht verletzt wurde. Als das Mädchen im Bereich der Bushaltestellen am Exerzierplatz die Fahrbahn überqueren wollte, wurde es von einem bislang unbekannten PKW gestreift. Sie ging anschließend noch zur Schule, von wo aus dann der Rettungsdienst verständigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die verletzte Jugendliche zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Tel. 06331/5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

