Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Außenspiegel an PKW beschädigt

Pirmasens (ots)

Vom 23. auf den 24.05.2019 wurde an einem grauen PKW Renault Laguna, der in der Schloßstraße auf einem Parkplatz gegenüber einem Bekleidungsunternehmen abgestellt war, der rechte Außenspiegel beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Möglicherweise steht diese Tat in Zusammenhang mit einer gleichgelagerten Beschädigung eines PKW in der Alleestraße am Abend des 23.05.2019 (wir berichteten am 24.05.). Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Pirmasens unter der Tel. 06331/5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de

