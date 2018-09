Ulm (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 0.45 Uhr fuhr ein Autofahrer auf der Landstraße von Eybach in Richtung Waldhausen. Mit ihm im Wagen saßen ein Mann und eine Frau und zum Glück ein Schutzengel, denn der 21-Jährige war zu schnell unterwegs. Am Beginn einer stark ansteigenden Rechtskurve an der serpentinenähnlichen Waldhauser Steige kam er deshalb nach links von der Fahrbahn ab. Der Mercedes rammte die Fahrbahnbegrenzung und überschlug sich. Anschließend prallte er gegen eine Steinwand, bevor er auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Nur leicht verletzt konnten die Insassen aussteigen. Ein Rettungswagen brachte die 18-jährige Frau und die zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren dennoch vorsorglich in eine Klinik. Am Mercedes entstand nach Schätzung der Polizei ein Totalschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro. Wie hoch der Schaden an der Fahrbahn und den Verkehrseinrichtungen ist, muss erst noch ermittelt werden.

+++++++++++++++1699600 Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell