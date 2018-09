Ulm (ots) - Zu einem gemeldeten Gebäudebrand rückten am Freitagabend gegen 23.10 Uhr Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass in der Zwischendecke eines leerstehenden Fabrikgebäudes in der Seewiesenstraße aus unbekannter Ursache ein Schwelbrand ausgebrochen war. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden, so dass kein größerer Schaden entstand. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen in dem Gebäude. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es offensichtlich von Jugendlichen als Treffpunkt genutzt wird. Die bislang unbekannten Jugendlichen rauchten wohl auch in den Räumen. Ob dadurch der Brand entstand, versuchen die Beamten des Polizeireviers Eislingen durch weitere Ermittlungen zu klären.

+++++++++++++++1698800 Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell