Ulm (ots) - Gegen 19.30 Uhr fuhr ein 52-Jähriger mit seiner Honda von Hohenstadt Richtung Wiesensteig. In einer scharfen Rechtskurve war der Mann vermutlich zu schnell. Das Motorrad rutschte seitlich weg. Der Mann stürzte auf die Fahrbahn. Mit seinem Motorrad rutschte der 52-Jährige über die Fahrbahn und gegen die Leitplanke. Ersthelfer kümmerten sich um den Mann und verständigten den Rettungsdienst. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Schaden an dem Motorrad beträgt etwa 1.000 Euro.

