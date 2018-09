Ulm (ots) - Zwischen 16.15 Uhr und 17 Uhr war eine Frau in dem Markt in der Aalener Straße. Dort stahl ein Unbekannter unbemerkt ihren Geldbeutel. Den hatte sie in einem Stoffbeutel verstaut. Den Beutel hatte sie an den Einkaufswagen gehängt. In einem unbeaufsichtigten Moment muss der Dieb zugegriffen haben.

Tipp der Polizei: Verwahren Sie Wertgegenstände wie Geldbörse, Mobiltelefon und Schlüssel nicht in der Einkaufstasche, dem Einkaufskorb oder Einkaufswagen und legen Sie Ihr Portemonnaie an der Kasse nicht aus der Hand.

++++++++++++1690353

