Ulm (ots) - Ein Fiat parkte am Donnerstag am rechten Fahrbahnrand der Friedrich-Pfenning-Straße. Kurz nach 18 Uhr fuhr ein Unbekannter an dem Auto vorbei. Hierbei streifte er die linke Seite des Fiat. Dieser wurde dadurch erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Verursacher weiter. Die Polizei hat inzwischen ermittelt, dass es sich um ein rotes Auto handeln muss. Eine Zeugin gab zudem an, dass es ein Mercedes A-Klasse gewesen sein soll. Die Ermittler in Heidenheim (Tel: 07321/3220) suchen nun den Unfallflüchtigen.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Wer mit seinem Auto einen Schaden verursacht, muss auf den Geschädigten warten. Oder die Polizei verständigen. Sonst drohen Freiheitsstrafe oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

