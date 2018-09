Ulm (ots) - Am Donnerstag wurde der Unfall der Polizei gemeldet. Bereits am vergangenen Freitag kurz vor 16 Uhr fuhr ein Mann auf seinem Fahrrad auf der Hohenstaufenstraße Richtung Stadtmitte. Zu dieser Zeit regnete es. Als der Radfahrer bereits im Kreisverkehr Hohenstaufenstraße/Theodor-Heuss-Straße war, kam von rechts ein weißer Kastenwagen. Nach Angaben des Mannes soll dessen Fahrer dem Radfahrer die Vorfahrt genommen haben. Um einen Zusammenstoß mit dem Kastenwagen zu verhindern bremste der Radfahrer ab. Auf der nassen Fahrbahn stürzte er und verletzte sich schwer. Sein Rad wurde nicht beschädigt. Der Fahrer des Kastenwagens erkundigte sich durch die geöffnete Scheibe nach dem Wohlbefinden des Radfahrers. Anschließend fuhr er weiter, ohne seinen Namen zu hinterlassen. Erste Hilfe leistete eine Frau, die vor dem Unfall mit ihrem Mini hinter dem Kastenwagen fuhr. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten 59-Jährigen ins Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun den Fahrer des Kastenwagens und Zeugen des Vorfalls. Insbesondere die Fahrerin des Mini ist für die Ermittler eine wichtige Zeugin. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Mühlhausen unter Tel. 07335/96260 entgegen.

Hinweis: Sie wollen sich zum Thema "Verkehrssicherheit" informieren? Am 16.09.2018 findet im nahegelegenen Ulm der 12. Sicherheitstag statt. Auf dem Münsterplatz gibt es wieder zahlreiche Vorführungen / Attraktionen. Die Partner des Sicherheitstages informieren über die Themenbereiche der Verkehrssicherheit als auch über kriminalpräventive Themen, wie Einbruchschutz, auftretende Betrugsphänomene und Zivilcourage. Welches persönliche Verhalten ist richtig und welche Möglichkeiten gibt es, um das Risiko so niedrig wie möglich zu halten. " Was passiert, wenn`s passiert" - wie läuft die Versorgung nach einem Unfall ab. Hilfsorganisationen geben Einblicke in ihre tägliche Arbeit und geben Tipps und Hinweise beispielsweise zur Ersten Hilfe, Reanimation und im Brandfall.

++++++++++++1687285

