Ulm (ots) - Der Citroen stand seit Dienstag 16 Uhr auf einem Parkplatz in der Zeppelinstraße. Am Donnerstag gegen 11 Uhr entdeckte der Besitzer, dass die Windschutzscheibe beschädigt war. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat ein Unbekannter gegen die Scheibe geschlagen, so dass diese mehrfach gerissen ist. Der Schaden wird auf etwa 1.200 Euro geschätzt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Gerstetten (Tel.: 07323/920065) zu melden.

