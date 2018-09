Ulm (ots) - Gegen 5.20 Uhr ging der Alarm bei den Rettungskräften ein. Ein Zeuge teilte mit, dass es in einem Gebäude in der Uhlandstraße brennen würde. Die Rettungskräfte stellten fest, dass es im 1. Obergeschoss des Hauses brannte. Sofort begann die Feuerwehr zu löschen. Die Bewohner konnten das Haus verlassen. Vier Bewohner brachte der Rettungsdienst ins Krankenhaus, da der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bestand.

Kurz nach 6.30 Uhr war das Feuer gelöscht. Ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude konnte die Feuerwehr durch ihren schnellen Einsatz verhindern. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren in dem Gebäude. Auch ein Brandsachverständiger wird hinzugezogen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brach das Feuer im ersten Obergeschoss aus. Die Polizei geht derzeit von der Möglichkeit einer Brandstiftung aus, die auch fahrlässig verursacht sein könnte. Hinweise auf eine fremdenfeindliche Tat liegen den Ermittlern derzeit nicht vor. Wer am frühen Morgen im Bereich der Uhlandstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Göppingen (Tel.: 07161/632360) zu melden.

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus. Dort sind auch Asylbewerber untergebracht, in der so genannten Anschlussunterbringung. Der Schaden an dem Gebäude ist erheblich. Es ist derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner werden in anderen Unterkünften untergebracht.

