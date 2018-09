Ulm (ots) - Bei der Tat handelt es sich um einen Fall von Unfallflucht, über den die Polizei jetzt berichtet. Diese Flucht beobachtete am Donnerstag gegen 16.30 Uhr ein Zeuge in Ulm. Er sah, wie ein Mann mit seinem Peugeot in der Nagelstraße einen Stellplatz verließ. Beim Wegfahren rammte der Peugeot einen Renault und fuhr weg. Flugs machte der Zeuge ein Foto, auf dem auch das Kennzeichen am Peugeot zu sehen ist. Jetzt muss die Polizei nur noch ermitteln, wer am Steuer saß. Den erwartet eine Strafanzeige.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Wer mit seinem Auto einen Schaden verursacht, muss auf den Geschädigten warten. Oder die Polizei verständigen. Sonst drohen Freiheitsstrafe oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

