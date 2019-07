Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Fahrzeugbrand, eingeworfene Scheibe

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

In der Schlosserstraße wurde zwischen Freitag und Montag ein Mercedes beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ rund 1500 Euro Schaden. Hinweise nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen-Waldhausen: Fahrzeugbrand

In der Teckstraße fing am Dienstagmorgen ein Seat aufgrund eines technischen Defekts zu brennen an. Die 22-jährige Fahrerin bemerkte gegen 7.20 Uhr zunächst Rauch, der aus dem Motorraum drang. Auf Höhe der Egaustraße fuhr sie den Pkw deshalb rechts ran und verließ diesen zusammen mit ihrer Beifahrerin. Nach wenigen Minuten geriet der Wagen in Vollbrand. Die Feuerwehr übernahm mit elf Einsatzkräften die Brandbekämpfung. Der Schaden an dem etwa 15 Jahre alten Auto wird auf 2000 Euro beziffert.

Ellwangen: Unfall beim Abbiegen

Im Bereich Rabenhof stießen am Dienstag gegen 7.30 Uhr eine Golf- sowie eine Fiat-500-Fahrerin zusammen. Es entstand Sachschaden von etwa 7500 Euro. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Montag beschädigte ein unbekannter Verursacher zwischen 7.45 Uhr und 13.45 Uhr einen Skoda Octavia, der zu dieser Zeit auf dem Parkplatz West der Pädagogischen Hochschule in der Oberbettringer Straße abgestellt war. Es entstand rund 1000 Euro Schaden. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen. Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

In der Remsstraße fuhr ein 38 Jahre alter Fahrer eines Chevrolets auf den Ford eines vorausfahrenden 56-Jährigen auf, der anhalten musste. Bei dem Unfall, der sich am Dienstag gegen 8 Uhr ereignete, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Lorch: Scheibe eingeworfen

An einem Ford, der am Dienstagvormittag im Bereich des Bahnhofs in der Lorcher Straße abgestellt war, wurde mit einem Stein eine Scheibe eingeworfen. Der Schaden beläuft sich nach Schätzung auf mehrere hundert Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Lorch unter Telefon 07173/8776 entgegen.

